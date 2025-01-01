Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sherlock

Netzkino87 Min.Ab 16
Sherlock

Im London des späten 19. Jahrhunderts hält eine Mordserie unter hohen Unterweltlern die Polizei auf Trab. Der junge Privatermittler Sherlock Holmes kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als habe seine alte Nemesis, der böse Professor Moriarty, seine Finger im Spiel. Den aber glaubt Holmes gerade erst bei einem Duell auf nächtlicher Straße getötet zu haben...

Genre:
Action
Produktion:
United States, 2002
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH