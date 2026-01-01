Sherlock
Der junge Sherlock Holmes steht am Beginn seiner Karriere – ehrgeizig, brillant und getrieben vom Wunsch, das Böse zu besiegen. Sein größter Gegner: Professor Moriarty, ein kriminelles Genie, das ein neues, gefährliches Produkt in Umlauf bringen will – Heroin. Fünfmal stärker als Morphium, soll es London in eine Welle der Abhängigkeit stürzen. Um seine Machenschaften im Verborgenen weiterzuführen, täuscht Moriarty seinen eigenen Tod vor. Währenddessen erschüttert eine brutale Mordserie die Stadt. Die Opfer scheinen von einem „Toten“ ermordet worden zu sein. Gemeinsam mit dem forensisch interessierten Dr. Watson nimmt Holmes die Ermittlungen auf. Unterstützt werden sie von der geheimnisvollen Rebecca Doyle, die eigene Motive zu verfolgen scheint. Die Spur führt tief in Londons Unterwelt – zu Opiumhöhlen, korrupten Beamten und Holmes’ Bruder Mycroft, der selbst in die Sucht abgerutscht ist. In einem actionreichen Wettlauf gegen die Zeit muss Holmes nicht nur Moriartys Netzwerk zerschlagen, sondern sich auch seiner eigenen Vergangenheit stellen.