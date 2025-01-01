Shock Wave
94 Min.Ab 16
Shock Wave
Als Bombenentschärfungsexperte in Hongkong sieht sich der erfahrene Cheung einer Bedrohung unvorstellbarer Ausmaße gegenüber: Mit Mengen an Sprengstoff haben rücksichtslose Kriminelle mehrere Anschläge verübt und nun hunderte Bürger im viel genutzten Cross-Harbour-Tunnel als Geiseln genommen. Und es kommt noch schlimmer: Denn deren Anführer Blast hat noch eine Rechnung mit Cheung offen...
Genre:Action, Thriller
Produktion:Hong Kong, 2017
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH