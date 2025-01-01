Short Term 12 - Stille Helden
94 Min.Ab 12
Grace (Brie Larson) ist Mitte 20 und Teamleiterin bei ‘Short Term 12′, einem Wohnheim für verhaltensauffällige Jugendliche. Sie liebt ihren Job und setzt alles daran, dass sich das Schicksal ihrer Schützlinge zum Besseren wendet. An ihrer Seite arbeitet ihr langjähriger Freund Mason (John Gallagher Jr.). Als eine Teenagerin eingeliefert wird, die durch ihr besonders gewalttätiges Verhalten aufgefallen ist, findet Grace schnell einen Draht zu ihr, da sie und das Mädchen ähnliche traumatische Erfahrungen teilen. Doch es gibt noch etwas anderes, das Grace mit sich herumträgt und vor Mason geheim hält…
Genre:Drama
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH