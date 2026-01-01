Shuttle - Endstation Alptraum!
107 Min.Ab 18
107 Min.Ab 18
Shuttle - Endstation Alptraum!
Zu fortgeschrittener Stunde kehren die Studentinnen Melanie (Peyton List) und Jules (Cameron Goodman) vom Partytrip aus Mexiko zurück nach L.A. und wollen jetzt nur noch schleunigst vom Flughafen in die City fahren mit dem nächsten Shuttle-Bus. Zwei ebenfalls an Bord befindliche junge Männer und ein sich sonderbar betragender älterer Herr sind keine rechte Hilfe, als der junge, kräftige Fahrer statt der Hauptverkehrsroute ein verlassenes Industriegebiet ansteuert und sich als Krimineller mit niederträchtigster Agenda entpuppt.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH