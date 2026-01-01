Sie ist zu groß - Auf dem Laufsteg ist die Hölle los!
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Sie ist zu groß - Auf dem Laufsteg ist die Hölle los!
Doug Beckwith, verschuldeter Inhaber einer kleinen Auftragsschneiderei, schleicht sich in einen Modeempfang ein und wird prompt hinausgeworfen. Trotzdem bekommt er einen Auftrag eine Modekollektion schnellstens und termingerecht fertig zu nähen. Was er nicht weiß, sein Auftrag hofft, dass er versagt und so Veronica Lamar, die Chefin eines großen Modehauses zu blamieren damit sie aus dem Geschäft gedrängt werden kann. Die Intrige geht aber nach hinten los. Die Kollektion wird ein Erfolg und Doug zeigt sehr rasch was für ein Talent er hat.
Genre:Comedy, Drama
Altersfreigabe:
12
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