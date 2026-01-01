Sie nannten ihn Mücke
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Sie nannten ihn Mücke
Nach der Kollision auf hoher See mit einem U-Boot der US-Marine ist der neapolitanische Fischer Bud, genannt "Mücke", zu Untätigkeit verurteilt. Bei einer Kneipentour gerät er zudem noch mit amerikanischen Soldaten aneinander. Das schreit nach Vergeltung. Aber wie kann er es den Amerikanern am eindrucksvollsten zeigen? Er will sie im Football schlagen! Doch während die GIs unter Sgt. Kempfer ein schlagkräftiges Team stellen, muss er mit einer Handvoll Straßenjungs auskommen ...
Genre:Action, Comedy
Produktion:DE, 1978
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG