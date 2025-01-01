Sie nannten ihn Plattfuß
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
Sie nannten ihn Plattfuß
In Neapel schiebt der bullige Kommissar Rizzo, genannt "Plattfuß", seit zwanzig Jahren Dienst im Kampf gegen Mord, Erpressung, Raub, Prostitution und Drogenhandel. Im Alleingang und unter Einsatz seiner großen Fäuste macht er so manchem Gangster das Leben schwer. Als er erfährt, dass ein Rauschgiftring in der Stadt eine neue Operationsbasis aufbauen will, wird er von seinem neuen Vorgesetzten vom Dienst suspendiert. Rizzo vermutet, dass sein Chef korrupt ist.
Genre:Action, Comedy
Produktion:IT, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH