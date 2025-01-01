SIE terrorisiert 10 Jahre lang die USA | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
SIE terrorisiert 10 Jahre lang die USA | True Crime Doku
Im Dezember 1981 wird ein New Jersey State Trooper am Rande der Interstate 80 erschossen. Die Fingerabdrücke auf dem Fahrzeug des Verdächtigen weisen auf einen Flüchtigen hin, der wegen eines Banküberfalls gesucht wird. Schon bald wird das FBI auf eine Bande von Inlands-Terroristen aufmerksam, welche bereits seit Jahren Angst und Schrecken verbreiten… "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
16