Sie warten Windräder - Die gefährlichsten Jobs
53 Min.Ab 12
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Sie warten Windräder - Die gefährlichsten Jobs
Sie klettern an Windrädern hoch, um riesige Wartungsarbeiten zu erledigen oder erklimmen hohe Gebäude, um deren Dächer neu zu decken. Bei Wind und Wetter – oft nur gesichert mit Seil, Gurt und Karabinerhaken. Wer als Industriekletterer arbeiten will, muss nicht unbedingt ein Handwerk gelernt haben. Die richtige Technik ist wichtiger als ein trainiertes Sixpack. Zu viel Mut kann dagegen schnell gefährlich werden. Ein Dachdecker, ein Baumkletterer und ein Höhenarbeiter geben Einblick in ihr atemberaubendes Arbeitsfeld. Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71