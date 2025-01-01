Sieben Minuten nach Mitternacht
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Sieben Minuten nach Mitternacht
Ein bildgewaltiges emotionales Fantasy-Märchen zwischen Traum und Realität: Die alleinerziehende Mutter Elizabeth ist unheilbar an Krebs erkrankt. Ihr zwölfjähriger Sohn Conor leidet darunter sehr, auch in der Schule ist er ein Außenseiter und Mobbingopfer. Seine Zufluchtsmöglichkeit hat er im Malen gefunden, das er von seiner Mutter gelernt hat. Eines nachts passiert plötzlich etwas Surreales ...
Genre:Fantasie, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH