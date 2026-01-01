Silent Assassins - Lautlose Killer
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Silent Assassins - Lautlose Killer
Die attraktive russische Ballerina Maya wird in eine tödliche Verschwörung verwickelt, als ihr Ehemann – ein amerikanischer Geschäftsmann (Christian Slater) – ermordet wird. Sie wird zu Unrecht verhaftet, ihre Tochter entführt. Nach der Flucht aus dem Gefängnis kämpft Maya erbarmungslos, um ihr Kind zu retten – mit tödlicher Präzision und eisernem Willen.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film