Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silent Assassins - Lautlose Killer

Silent Assassins - Lautlose Killer

89 Min.Ab 16
Planet Movies89 Min.Ab 16
Planet Movies

Silent Assassins - Lautlose Killer

Die attraktive russische Ballerina Maya wird in eine tödliche Verschwörung verwickelt, als ihr Ehemann – ein amerikanischer Geschäftsmann (Christian Slater) – ermordet wird. Sie wird zu Unrecht verhaftet, ihre Tochter entführt. Nach der Flucht aus dem Gefängnis kämpft Maya erbarmungslos, um ihr Kind zu retten – mit tödlicher Präzision und eisernem Willen.

Genre:
Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film