Silvester für Eins
Silvester für Eins
Strafe für ihre Niederlage bei #JKvsP7: Joko & Klaas müssen die neue Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms als neue Tradition produzieren. Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko in mehrere Rollen, um als Butler der Herrin des Hauses, gespielt von Klaas, einen Geburtstag wie jedes Jahr zu bereiten. Doch schon bevor die erste Klappe fällt, stoßen beide gemeinsam an, um das zurückliegende Jahr zu feiern. Ob das gut enden kann?
Genre:Spezial, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© ProSieben