Sind denn alle netten Männer schwul?
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Sind denn alle netten Männer schwul?
Eigentlich hat Mala von Männern genug - gerade hat sie ihren Freund mit einer anderen im Bett erwischt und postwendend aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Bei dem smarten, ebenfalls vom Schicksal gebeutelten Schwulen Carlo macht sie eine Ausnahme und nimmt ihn als Mitbewohner auf. Die Sache hat nur einen Haken: Carlo ist keineswegs auf Männer fixiert ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Indigo Filmproduktion GmbH