Sindbads gefährliche Abenteuer

Sindbad findet an Bord eines Schiffes ein geheimnisvolles Amulett - und ist danach seines Lebens nicht mehr sicher: Der Magier Koura, der die Macht im Lande übernehmen will, versucht alles, um in den Besitz des Amuletts zu gelangen. Um Koura abzuwehren, müssen drei ähnliche Amulette zusammengefügt werden. Der Großwesir von Marabia besitzt das zweite, und für das dritte muss Sindbad auf die Insel Lemuria. Dort trifft Koura vor dem Helden ein - und ein gnadenloser Kampf beginnt.

Genre:
Kinder, Fantasie
Produktion:
US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland