Witziger Animationsfilm mit viel Beat und Gesang: Koala Buster Moon leitet ein Theater, welches leider immer schlechter läuft. Doch er hat eine Idee: Zusammen mit seinem Freund, dem Schaaf Eddie, ruft er zum Gesangswettbewerb auf. Im Handumdrehen klopfen die Bewerber an der Tür des Theaters. Bühne frei für den rappenden Gorilla Johnny, das Schwein Rosita, die Jazz-Maus Mike, das Stachelschwein Ash und die von Lampenfieber geplagte Elefanten-Teenagerin Meena!

Genre:
Animation, Kinder, Musikalische Komödie
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH