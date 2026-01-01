Sing um Dein Leben
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Sing um Dein Leben
Partystimmung mit Nena, Headbangen mit Bülent Ceylan oder Gesangsdebüt mit Tim Mälzer - hier kommt keiner ungesungen davon: Denn bei "Xavier Naidoo und Freunde präsentieren: Sing Um Dein Leben" geht es um Musik, Musik, Musik! Mit den 14 Talenten seines Bandprojekts "Sing Um Dein Leben" lädt Xavier Naidoo zur offenen Bühne in den Gibson Club Frankfurt. Mit den Gästen Nena, Bülent Ceylan, Jürgen Drews und Moses Pelham bringen sie den Club in Feierstimmung. Außerdem gibt es eine TV-Singpremiere von Tim Mälzer, der für die Show extra Gesangsstunden genommen hat. Rechte: ProSieben
Genre:Spezial, Musik, Pop, Spielshow, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben