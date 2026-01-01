Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sisters - Schwestern des Bösen

In der Hoffnung auf eine heiße Nacht folgt ein junger Mann dem Fotomodell Danielle Breton (Margot Kidder aus 'Superman') nach Hause. Als er am Morgen in Danielles Appartement erwacht, wird er bestialisch ermordet. Die Journalistin Grace Collier (Jennifer Salt) beobachtet den Mord vom gegenüberliegenden Fenster aus, doch die alarmierte Polizei findet keine Spuren. Niemand will Grace glauben. Daraufhin spürt sie auf eigene Faust der mysteriösen Danielle nach. Die Fährte führt zum Fall eines siamesischen Zwillingspaars...

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 1972
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH