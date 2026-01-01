Skrupelloser Drogenboss auf Rachefeldzug | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Skrupelloser Drogenboss auf Rachefeldzug | True Crime Doku
In Lincoln County, Nebraska, geriet ein flüchtiger Drogenhändler in eine Schießerei mit Staatsbeamten und verletzte zwei von ihnen, bevor er sich durch eine Hochgeschwindigkeitsjagd der Festnahme entziehen konnte. Sofort wurde landesweit eine Großfahndung eingeleitet, da der Flüchtige auch mit einem Mord in West-Nebraska in Verbindung gebracht wurde. Ein zufälliger Hinweis führte die FBI-Agenten zu einer weiteren Konfrontation mit dem skrupellosen Täter, der entschlossener denn je war, dem Gesetz zu entkommen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71