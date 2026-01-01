Skrupelloser Rentner-Killer auf freiem Fuß | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Skrupelloser Rentner-Killer auf freiem Fuß | True Crime Doku
Im Frühjahr 1997 terrorisiert ein Mörder, der es auf ältere Menschen abgesehen hat, das verschlafene Städtchen River Parish in Louisiana. Die Opfer werden ausgeraubt, verprügelt, erschossen und zum Sterben zurückgelassen. FBI-Agenten bringen die Gewaltverbrechen bald mit einem Mechaniker aus der Gegend in Verbindung, der ein Glücksspielproblem hat. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:crime
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71