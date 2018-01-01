Skyscraper
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Skyscraper
Will Sawyer zieht mit seiner Familie nach China, um dort als Sicherheitschef eines gigantischen Wolkenkratzers anzuheuern. Mit seinen 240 Stockwerken zählt das Gebäude zu den höchsten Bauten der Welt. Eines Tages wird Sawyer Zeuge einer Katastophe, als es in einer der oberen Etagen plötzlich zu brennen beginnt. Um die Brandstifter zu überführen und die Menschen aus dem Hochhaus zu retten, zieht Sawyer alle Register.
Genre:Action, Thriller, Abenteuer
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.