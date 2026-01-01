Slaughterhouse Rulez
Slaughterhouse Rulez
Willkommen im Slaughterhouse, einem elitären Internat, in dem strenge Ordnung, altmodische Regeln und eigenartige Lehrer den Alltag bestimmen. Für die Schüler bedeutet das normalerweise Prüfungsstress, Flurgerüchte und ein bisschen Teenie‑Drama – bis plötzlich alles anders kommt. Denn die geordnete Welt wird im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert, als sich in der Nähe eines fragwürdigen Fracking‑Projekts ein riesiges Loch im Boden auftut. Anfangs staunen die Schüler noch über das Chaos im Wald – doch schnell wird klar: Aus der Tiefe dringt ein unaussprechlicher Horror an die Oberfläche. Kreaturen, schnell, aggressiv und alles andere als schulfreundlich, breiten sich über das Gelände aus. In kürzester Zeit kippt der Alltag von Unterricht und Pausenhof in einen Kampf ums Überleben. Während Lehrer verzweifelt versuchen, Autorität zu bewahren, müssen die Schüler zusammenhalten, improvisieren und ihre Ängste überwinden. Zwischen panischen Momenten, schwarzem Humor und typisch jugendlicher Tollpatschigkeit müssen sie feststellen: Auf dieses Schuljahr konnte niemand vorbereitet sein.