Slumber Party Massacre
Gut vier Jahre sind vergangen, seit der entflohene Massenmörder Russ Thorn in Venice, Los Angeles, mehrere Menschen getötet hat. Die überlebenden Schwestern Courtney und Valerie haben das Erlebte auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Während Highschool-Schülerin Courtney bei ihrer Mutter lebt, musste die ältere Valerie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Courtney, die immer noch Albträume von den Mordtaten plagen, ist nun Teil einer Girlband. Und zusammen mit den Bandmitgliedern Amy, Sally und Sheila plant sie nun ein fröhliches Wochenende in einem Ferienhaus zu verbringen. Und auch ein paar Jungs versprechen, die Zeit dort zu versüßen. Doch am Urlaubsort angekommen, werden Courtneys Albträume und Visionen immer realer, in denen ein Rockabilly-Musiker mit seiner Gitarre und einem aufgesetzten Drillbohrer jagt auf sie macht. Aus diesen "Wahnvorstellungen" wird alsbald blutiger Ernst und einer nach dem anderen segnet durch die Hand des Killers - zu Rockklängen - das Zeitliche…