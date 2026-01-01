Sniper - One Shot to Survive
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Sniper - One Shot to Survive
Zweiter Weltkrieg, Ende 1943: Die umlagerten sowjetischen Soldaten haben ihr Land bereits seit zwei Jahren verteidigt, als die Nazis hochqualifizierte Scharfschützen an die Front schicken, die Tod und Zerstörung bringen. Auch der junge Soldat Yegor soll gegen die deutschen Angreifer in den Kampf ziehen - obwohl er fast noch ein Kind ist und kaum Kriegserfahrung hat.
Genre:Krieg
Produktion:Russia, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH