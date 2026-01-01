Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sniper - One Shot to Survive

96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Netzkino
Sniper - One Shot to Survive

Inmitten des Zweiten Weltkriegs, Ende 1943. Die umlagerten sowjetischen Soldaten haben ihr Land bereits seit zwei Jahren verteidigt, als die Nazis hochqualifizierte Scharfschützen an die Front schicken, die Tod und Zerstörung bringen. Auch der junge Soldat Egor Cheerin (Aytal Stepanov) soll gegen die deutschen Angreifer in den Kampf ziehen, obwohl er fast noch ein Kind ist und kaum Kriegserfahrung hat...

Genre:
Geschichte, Krieg
Produktion:
RU, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH