So ist das Leben im Kloster WIRKLICH
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
So ist das Leben im Kloster WIRKLICH
Diese Doppelfolge öffnet Türen zu zwei faszinierenden Welten: In der Benediktinerabtei zu Tholey, einem der ältesten Klöster Deutschlands, treffen jahrhundertealte Geschichte, beeindruckende Architektur und klösterliche Tradition aufeinander. Im zweiten Teil begleitet die Kamera den Abschied eines Barons, der sein Amt und Erbe niederlegt – ein seltener Einblick in eine Adelswelt zwischen Pflicht, Tradition und persönlicher Entscheidung.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12