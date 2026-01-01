So war die Zeit - Alltag in bewegten Zeiten
60 Min.Ab 12
60 Min.Ab 12
So war die Zeit - Alltag in bewegten Zeiten
Kommen Sie mit uns auf eine Zeitreise voller Nostalgie, wie Sie sie noch nie zuvor erlebt haben. Die exklusive Filmdokumentation „So war die Zeit“ lässt für Sie in kostbaren, zum Teil noch nie zuvor gezeigten Filmaufnahmen Landschaften, Orte, Sehenswürdigkeiten und den Alltag der Menschen in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts lebendig werden. …
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH