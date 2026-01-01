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So war die Zeit - Auf Reisen in der Heimat

So war die Zeit - Auf Reisen in der Heimat

60 Min.Ab 12
TemporaTV60 Min.Ab 12
TemporaTV
So war die Zeit - Auf Reisen in der Heimat

So war die Zeit - Auf Reisen in der Heimat

Kommen Sie mit uns auf eine Zeitreise voller Nostalgie, wie Sie sie noch nie zuvor erlebt haben. Die exklusive Filmdokumentation „So war die Zeit“ lässt für Sie in kostbaren, zum Teil noch nie zuvor gezeigten Filmaufnahmen Landschaften, Orte, Sehenswürdigkeiten und den Alltag der Menschen in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts lebendig werden. …

Genre:
Dokumentation, Geschichte
Produktion:
DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH