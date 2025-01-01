So zerschlug das FBI den größten Prostitutionsring Amerikas
So zerschlug das FBI den größten Prostitutionsring Amerikas
Als eine Prostituierte bei einer Razzia von Undercover Agenten des FBI verhaftet wird, erkennen die Ermittler schnell, dass, dies keine typische Prostituierte ist. Durch ihre Aussagen wird klar, dass es sich um einen Prostitutionsring handelt, der junge Mädchen versklavt und in die Prostitution zwingt. In dieser Folge geht es darum, wie es dem FBI gelang den Ring zu zerstören und wie schlimm das Ganze für die Opfer war. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.