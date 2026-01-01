Sodom und Gomorra: Gab es sie wirklich?
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Sodom und Gomorra: Gab es sie wirklich?
War Sodom und Gomorra real oder nur ein Mythos? Laut der Bibel zerstörte Gott die Städte der Sünde in einem Hagel aus Feuer und Schwefel und löschte damit eine ganze Zivilisation aus. Aber existierten diese Orte wirklich oder handelt es sich nur um eine Legende? Viele Forscher bezweifeln, dass Sodom und Gomorra jemals existierten. Doch 1996 begann der Archäologe Dr. Steven Collins in der jordanischen Wüste nach den beiden Städten zu suchen. In den Ruinen von Tall el-Hammam, einer Stadt, die vor 4.000 Jahren zerstört wurde, glaubt er, das biblische Sodom gefunden zu haben. Hat er damit den Beweis für die biblische Erzählung erbracht?
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71