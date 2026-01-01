Somersault - Wie Parfüm in der Luft
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Somersault - Wie Parfüm in der Luft
Die sechzehnjährige Heidi lebt mit ihrer allein erziehenden Mutter in einer trostlosen australischen Kleinstadt. Ihre Sehnsucht nach echter Nähe und Geborgenheit bleibt ihr Geheimnis. Sie stürzt sich in sexuelle Bekanntschaften - und geht zu weit. Nach einem heftigen Streit mit der Mutter reißt Heidi aus. Ohne Geld und ohne Freunde, ist sie ganz auf sich gestellt. In einem Skigebiet südlich von Canberra baut sie sich ein neues Leben auf. Wieder rennt sie mit dem Kopf gegen die Wand. Doch der Kontakt mit den Menschen vor Ort hat sie verändert. Zum ersten Mal erscheint die Welt in einem anderen Licht ...
Genre:Drama, LGBTQ+
Produktion:AU, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Prokino