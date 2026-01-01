Something about Sex – Die nackte Wahrheit über Männer und Frauen
89 Min.Ab 16
Monogamie ist Verleugnung – alle Paare gehen fremd… das zumindest behauptet Schriftsteller Art bei einer Party. Die anwesenden Paare bestreiten dies heftig. Aber wie das Leben so spielt: Joel lässt sich Entspannungsmassagen verpassen, während Ehefrau Sophie mit ihrem Professor schläft, Isaac geht mit einem Aufriss ins Bett und seine Frau Claudia mit Art – sollte er doch Recht haben?
Genre:Comedy, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH