Sommer 1943 - Das Ende der Unschuld
144 Min.Ab 16
Zweiter Weltkrieg: Obwohl Zosia den Pedro liebt, wird sie von ihrem Vater mit dem reichen Bürgermeister zwangsverheiratet und bringt ein Kind zur Welt. Mit dem Feldzug der Nazis nach Russland wird das Land erneut mit Gewalt überzogen und Zosias Familie auseinandergerissen. Nun liegt es an ihr sich und ihr Kind zu retten. Doch dann findet sie den verletzten Freiheitskämpfer Antek in ihrer Scheune…
Genre:Drama, Krieg
16
