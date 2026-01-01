Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ferien in der Normandie, 1985: Der 16-jährige Alexis ist gelangweilt und will unbedingt etwas erleben. Seine Abenteuerlust kostet ihn fast das Leben, als er bei einem Gewitter auf den See hinausfährt. Der 18-jährige David kommt ihm zu Hilfe und die beiden jungen Männern sind seitdem unzertrennlich. Sie leisten sogar einen Schwur, der sie auch im Jenseits noch verbinden wird.

Genre:
Drama, Romanze, LGBTQ+
Produktion:
FR, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH