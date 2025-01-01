Sonata - Symphonie des Teufels
88 Min.Ab 16
Musik im Angesicht des Teufels. Die begnadete Violinistin Rose erbt das Schloss ihres Vaters und taucht in eine dunkle Welt. Er war ein genialer Komponist und hat Rose ein letztes Werk hinterlassen: eine mysteriöse Sonate, mit uralten Symbolen übersät. Mit Hilfe ihres Agenten deckt sie ein dämonisches Geheimnis auf. Ihr Vater hat ein finsteres Meisterwerk erschaffen, für Rose in der Hauptrolle.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film