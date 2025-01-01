Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog

Julien Bam leiht dem blitzschnellen Igel Sonic seine Stimme: Sonics außergewöhnliche Fähigkeit, sich in Sekundenschnelle fortbewegen zu können, ruft Widersacher hervor, die ihm keine andere Wahl lassen, als seine Heimat zu verlassen und auf die Erde zu fliehen. Doch auch hier bleibt er nicht lange unentdeckt und gerät ins Visier des sonderbaren Dr. Robotnik. Ob ihm der Kleinstadt-Cop Tom und dessen Frau aus der Klemme helfen können?

Genre:
Familie, Comedy, Abenteuer
Produktion:
JP, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.