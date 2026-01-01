Sozialer Brennpunkt Berlin-Sonnenallee: Kultur-Clash, Gewalt & Kriminalität im Alltag
Sie ist fünf Kilometer lang und führt durch den Arbeiterbezirk Neukölln: Berlins legendäre Sonnenallee. Früher eine Verbindung zwischen Ost und West, leben heute rund 25.000 Menschen an der Kultmeile, über die sogar ein Spielfilm gedreht wurde. Von der typischen Berliner Eckkneipe über den Späti bis hin zur Kleingartenkolonie oder den türkischen Dönerladen: Auf diesem Kiez spielt das pralle Leben, und die Anwohner verkörpern im Kleinen, was ganz Deutschland ausmacht, mit all ihren Hoffnungen, Sorgen und Ängsten. Vor der Bundestagswahl hat Focus TV deshalb das „raue Pflaster“ der Hauptstadt besucht. Wie beurteilt man hier die 16 Jahre Amtszeit von Kanzlerin Merkel? Wie funktioniert das Nebeneinander zwischen Alteingesessenen und Zugewanderten? Was erhoffen sie sich von Deutschlands zukünftiger Regierung und einem möglichen Politikwechsel? Die Reporter begleiten einen syrisch-stämmigen Fahrlehrer, besuchen einen deutschen Schlagerabend und sind mit Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel unterwegs bei seiner Sprechstunde auf der Straße. Neben steigenden Mieten sorgen sich viele wegen Kriminalität und sozialer Probleme. Die Focus TV Reportage zur Stimmungslage zwischen Laubenpiepern und Shisha-Bars.