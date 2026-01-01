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Speaking of Sex

Speaking of Sex

97 Min.Ab 16
MOVIEDOME97 Min.Ab 16
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Speaking of Sex

Melinda und Dan stecken in einer festgefahrenen Ehe, in der Nähe, Begehren und Kommunikation längst verloren gegangen sind. Auf der Suche nach Hilfe wenden sie sich an die Therapeutin Dr. Emily Paige, die selbst nicht gerade ein Vorbild für stabile Beziehungen ist. Ihr ungewöhnlicher Rat: Melinda soll zusätzlich den schüchternen Depressions­experten Dr. Roger Klink aufsuchen. Was als Therapieansatz beginnt, entwickelt schnell eine unerwartete Eigendynamik – denn zwischen Patientin und Therapeut entbrennt eine Affäre, die alle Beteiligten in ein emotionales Chaos stürzt. Während sexuelle Fantasien, Eitelkeiten und verdrängte Wünsche offen zutage treten, mischen sich noch zwei ehrgeizige Anwälte ein, die aus dem therapeutischen Fehltritt Kapital schlagen wollen. Beziehungen geraten ins Wanken, berufliche Existenzen stehen auf dem Spiel, und die vermeintliche Wahrheit über Liebe und Intimität erweist sich als höchst subjektiv.

Genre:
Comedy
Produktion:
CA, US, FR, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH