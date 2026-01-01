Speaking of Sex
Speaking of Sex
Melinda und Dan stecken in einer festgefahrenen Ehe, in der Nähe, Begehren und Kommunikation längst verloren gegangen sind. Auf der Suche nach Hilfe wenden sie sich an die Therapeutin Dr. Emily Paige, die selbst nicht gerade ein Vorbild für stabile Beziehungen ist. Ihr ungewöhnlicher Rat: Melinda soll zusätzlich den schüchternen Depressionsexperten Dr. Roger Klink aufsuchen. Was als Therapieansatz beginnt, entwickelt schnell eine unerwartete Eigendynamik – denn zwischen Patientin und Therapeut entbrennt eine Affäre, die alle Beteiligten in ein emotionales Chaos stürzt. Während sexuelle Fantasien, Eitelkeiten und verdrängte Wünsche offen zutage treten, mischen sich noch zwei ehrgeizige Anwälte ein, die aus dem therapeutischen Fehltritt Kapital schlagen wollen. Beziehungen geraten ins Wanken, berufliche Existenzen stehen auf dem Spiel, und die vermeintliche Wahrheit über Liebe und Intimität erweist sich als höchst subjektiv.