Speedpilken auf Seelachse in Norwegen
13 Min.Ab 12
Speedpilken auf Seelachse in Norwegen
Bevor es zur abendlichen Poppersession geht, sind wir auf der Suche nach Seelachsschwärmen, um diese mit unseren Pilkern zu beangeln. Sind die Fische erst mal lokalisiert, geht es Schlag auf Schlag. Mehrfachdrills mit diesen kampfstarken Meeresräubern, kreischende Bremsen und jede Menge Drillspaß sind vorprogrammiert. Die verwendete Angeltechnik, das Speedpilken ist an und für sich relativ einfach. Die Köder werden einfach am Boot heruntergelassen, bis sie sich unterhalb der Sicheln auf dem Echolot befinden. Bügel zu und schnell durch die Wassersäule gekurbelt bleiben sie dabei selten unentdeckt.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:NO, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions