Spencer
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
Spencer
Anlässlich des Weihnachtsfestes 1991 trifft die royale Familie auf Schloss Sandringham ein. Lady Diana, die sich verstoßen fühlt und unter Charles' offener Untreue leidet, erstickt unter der Etikette und der Fassade königlicher Perfektion. Major Gregory überwacht das Protokoll mit strenger Präzision, ihre Vertraute Maggie wird ihr entzogen. Diana rebelliert leise, mit kleinen Gesten, kindlichen Fluchten - und ringt inmitten der höfischen Kälte um einen Funken Selbstbestimmung.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCM Film Distribution GmbH