Spezialepisode: Den schlimmsten Verbrechern auf der Spur | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Spezialepisode: Den schlimmsten Verbrechern auf der Spur | True Crime Doku
In dieser Sonderfolge werden frühere Fälle untersucht, um mehr über die Ermittlungsmethoden und Innovationen des FBI zu erfahren. Tauche ein die Welt der Ermittler und erfahre mehr über die schlimmsten Mörder, die schlausten Räuber und die größten Diebstähle bei FBI Files! "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71