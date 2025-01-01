Spider-Man: Across the Spider-Verse
135 Min.Ab 12
Im zweiten Teil der preisgekrönten Spider-Verse-Saga stürzt sich Miles Morales mit Gwen Stacy in ein neues Abenteuer: Nach ihrem Wiedersehen erkundet Miles das Multiversum und trifft auf viele Spider-People aus verschiedenen Realitäten. Doch die Freude wird durch die Bedrohung des finsteren Spot getrübt, der die Stabilität der Multiversen gefährden will. Um dieser Gefahr zu trotzen, vereinen sich Miles und seine neuen Verbündeten - doch Konflikte sind bereits programmiert ...
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2023
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland