Spiel mir das Lied und Du bist tot!
69 Min.Ab 12
Spiel mir das Lied und Du bist tot!
Die Brüder Billy-Bob-Earl und Bobby-John-Joe St. John leben auf einer Farm mitten im Nirgendwo. Eines Tages wird die Farm von Unbekannten angegriffen. Die beiden wehren sich erfolgreich und bemerken, dass ihr verschollener Vater Jerry-Lee-Larry St. John zurückgekehrt ist. Doch dann stellen sie fest, dass Pa aus einem ganz anderen Grund zurückgekommen ist: Seine Söhne haben ihm gerade unfreiwillig "geholfen", sich seiner Verfolger zu entledigen, die allesamt Gesetzeshüter waren ... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
