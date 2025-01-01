Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Spiel mir das Lied und Du bist tot!

69 Min.Ab 12
69 Min.Ab 12
Joyn Plus
Spiel mir das Lied und Du bist tot!

Spiel mir das Lied und Du bist tot!

Die Brüder Billy-Bob-Earl und Bobby-John-Joe St. John leben auf einer Farm mitten im Nirgendwo. Eines Tages wird die Farm von Unbekannten angegriffen. Die beiden wehren sich erfolgreich und bemerken, dass ihr verschollener Vater Jerry-Lee-Larry St. John zurückgekehrt ist. Doch dann stellen sie fest, dass Pa aus einem ganz anderen Grund zurückgekommen ist: Seine Söhne haben ihm gerade unfreiwillig "geholfen", sich seiner Verfolger zu entledigen, die allesamt Gesetzeshüter waren ... Rechte: ProSieben

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben