Spione, Agenten, Soldaten – Folge 01: V1 – Deutsche Geheimwaffen, Die letzte Rettung
Spione, Agenten, Soldaten – Folge 01: V1 – Deutsche Geheimwaffen, Die letzte Rettung
Bis in die letzte Kriegstage hinein verkündete die deutsche Propaganda den sicheren "Endsieg", der allen militärischen Niederlagen zum Trotz durch den Einsatz deutscher Geheimwaffen sogenannten "Wunderwaffen" errungen würde. Hitlers Hoffnungen ruhten vor allem auf der "V1" (Vergeltungswaffe 1), die seit März 1944 serienmäßig hergestellt wurde und mit einer Geschwindigkeit von fast 600 km/h etwa 850 kg Sprengstoff in die feindlichen Linien tragen konnte. Allein in London sollten bis zum Dezember 1943 über 50.000 dieser Geschosse explodieren. Hitler befahl, die Produktion dieser Geheimwaffen mit äußerster Schnelligkeit voranzutreiben - doch die Zeit arbeitete bereits gegen ihn. Erst Mitte 1944, mit einer Verspätung von über einem halben Jahr, begann der organisierte Massenabschuß der "V1"- viel zu spät, um den Kriegsverlauf entscheidend zu beeinflussen.