Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Spione, Agenten, Soldaten – Folge 03: Norsk Hydro – Der Wettlauf um die Atombombe

25 Min.Ab 12
Tempora TV25 Min.Ab 12
Tempora TV
Spione, Agenten, Soldaten – Folge 03: Norsk Hydro – Der Wettlauf um die Atombombe

Spione, Agenten, Soldaten – Folge 03: Norsk Hydro – Der Wettlauf um die Atombombe

Im Zuge der Besetzung Norwegens fällt den Deutschen die Schwerwasserfabrik Norsk Hydro in die Hände. Die Alliierten fürchten, dass Deutschland nun die Atombombe vollenden könnte. Ein norwegisches Spezialkommando soll die Fabrik sprengen.

Genre:
Dokumentation, Geschichte, Krieg
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH