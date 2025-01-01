Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spione, Agenten, Soldaten – Folge 04: Operation Fortitude – Invasion in der Normandie

31 Min.Ab 12
Tempora TV31 Min.Ab 12
Tempora TV
Nach den schweren Verlusten bei Dieppe 1943 bereiten die Alliierten zwei Jahre lang die Invasion der Normandie vor. Das größte Täuschungsmanöver der Kriegsgeschichte, die "Operation Fortitude", ermöglicht es ihnen, fast ungehindert zu landen.

Genre:
Dokumentation, Geschichte, Krieg
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH