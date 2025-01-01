Spione, Agenten, Soldaten – Folge 17: Vorbereitung zur Invasion
1943 - Die Alliierten senden kleine Boote in Richtung der französischen Normandie Küste. Die Aufgabe der Männer an Bord ist es im Schatten der Nacht an die Strände zu schwimmen und Bodenproben zu nehmen; sich die Verteidigungslinien einzuprägen und sich ggf. die Position der Wasserminen zu merken. Das sind waghalsige Unternehmen, die sehr oft tödlich enden. Nach der großen Niederlage des ersten Invasionsversuches der Alliierten macht der britische Brigadier Dudley Clarke den Vorschlag zur Gründung einer Truppe, die er Kommandos nennt und die noch während des 2. Weltkrieges zu großem Ruhm gelangt. Bis heute ist diese Truppengattung wichtiger Bestandteil jeder Armee. Schon einen Tag nach Clarkes Vorschlag gibt Winston Churchill seine Zustimmung und man beginnt sofort diese Truppe aufzubauen und die ersten Ziele an der französischen Atlantikküste auszuwählen...