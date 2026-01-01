Spione, Agenten, Soldaten – Folge 24: Der mysteriöse Tod des General Sikorski
Auf dem Soldatenfriedhof des mittel-englischen Städtchens Newark liegt inmitten gefallener Flieger ein Mann begraben dessen Leben und Tod während des Zweiten Weltkrieges Millionen bewegt hat - General Wladyslaw Eugeniusz Sikorski. Bis er wie alle hier liegenden den Fliegertod starb war er Premier und Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte im Exil. Es war in der Nacht vom 4. Juli 1943 als ein britischer Bomber mit Sikorski an Bord kurz nach dem Start ins Meer stürzte. Es ist seitdem trotz Einberufung mehrerer Untersuchungskommissionen, dem Einsatz von Flugzeugexperten und der Prüfung von Aussagen zahlreiche Zeugen nicht gelungen, die Ursache dieses mysteriösen Flugunglücks zu ergründen. Was bis heute allen nur erdenklichen Spekulationen breiten Raum gelassen hat. Frankreich, Weihnachten 1939, ein Sammellager für polnische Exiltruppen in der kargen einsame Landschaft der Bretagne. Der Präsident der polnischen Exilregierung Wtadyslaw Raczkiewicz und General Sikorski, Premierminister und Oberbefehlshaber der Exil polnischen Truppen, besuchen die Soldaten und brechen nach alter polnischer Tradition die Oblaten mit Ihnen. Seit dem Überfall Hitlers auf Polen sind drei Monate vergangen. Polen ist zum General Gouvernement erklärt worden und General Gouverneur Hans Frank richtet gerade um diese Zeit seine blutige Herrschaft auf...