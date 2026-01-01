Sprachlos verliebt
Sprachlos verliebt
Nora fühlt sich in ihrem kleinen Blumenladen am wohlsten – dort, wo es nach Rosen duftet und niemand sie ins Rampenlicht stellt. Doch plötzlich ändert sich alles: Ihr erster Roman landet über Nacht auf der Bestsellerliste, und Nora findet sich ungewollt im Zentrum medialer Aufmerksamkeit wieder. Für die schüchterne Autorin ein echter Albtraum, denn schon die Vorstellung von Interviews und Lesungen treibt ihr die Röte ins Gesicht. Um ihr bei der bevorstehenden großen TV‑Show zu helfen, engagiert ihre Agentin den charmanten Sprachcoach Daniel – ein Mann, der nicht nur weiß, wie man überzeugend spricht, sondern auch, wie man Noras Schutzmauern zum Bröckeln bringt. Was als professionelles Coaching beginnt, entwickelt sich zu einer turbulenten Mischung aus hitzigen Wortgefechten, charmantem Chaos und ungeahntem Herzklopfen. Je näher der große Auftritt rückt, desto mehr merkt Nora, dass Mut nicht nur bedeutet, laut zu sprechen – sondern sich auch der Liebe zu stellen, selbst wenn sie völlig sprachlos macht.