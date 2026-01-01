Spy x Family: Code White
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Spy x Family: Code White
An Anyas Schule findet ein Kochkurs statt, in dem die Kinder ein Dessert zubereiten sollen. Loid, der von Projekt Strix abgezogen werden soll, wittert Anyas Chance auf einen Stella-Star, wodurch er seine Position innerhalb des Projekts stärken könnte. Da Anyas Schulleiter das Gericht bewerten wird, plant Loid, ihm dessen Leibspeise vorzusetzen, und unternimmt mit seiner Familie einen Ausflug in die Heimat des Mannes, um den Kuchen so authentisch wie möglich zubereiten zu können.
Genre:Anime, Abenteuer, Comedy
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN